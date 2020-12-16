Новости Одессы и Одесской области

Две главные елки Одессы: одну монтируют, вторую наряжают (фото)

Две главные елки Одессы: одну монтируют, вторую наряжают (фото)

В Одессе на Думской площади у мэрии монтируют главную городскую елку №1. Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другим «нарядом». Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занимает много времени.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Отличительная черта – ветки зеленой красотки устанавливают вместе с мега-шарами в цветах города – желтыми и красными.

Над установкой елки трудятся несколько человек и техника.

монтаж елки в Одессе

Главная елка, шары

Главная елка, макушка

Главная елка, установка

елка возле мэрии

Что касается главной елки №2 – на Дерибасовской, то она уже установлена, сейчас ее заканчивают украшать.

елка на Дерибасовской

елка на Дерибасовской, украшение

Фото автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить