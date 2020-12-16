Две главные елки Одессы: одну монтируют, вторую наряжают (фото)

В Одессе на Думской площади у мэрии монтируют главную городскую елку №1. Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другим «нарядом». Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занимает много времени.
Отличительная черта – ветки зеленой красотки устанавливают вместе с мега-шарами в цветах города – желтыми и красными.
Над установкой елки трудятся несколько человек и техника.
Что касается главной елки №2 – на Дерибасовской, то она уже установлена, сейчас ее заканчивают украшать.
Фото автора