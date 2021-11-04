Ноябрь в Одессе: осенняя красота в центре города (фоторепортаж)

Не успели мы оглянуться – как ноябрь уже постучался в двери. Но погода как будто решила нас немного побаловать, и дни стоят солнечные и даже непривычно как для этого времени года теплые. Самая что ни на есть “золотая” пора!
И если вы еще не успели насладиться осенней красотой, сейчас самое время: ведь зима уже не за горами…
Сегодня мы предлагаем вам полюбоваться солнечно-ноябрьским центром Одессы.
Яркие переливы осенней листвы и устланный золотым ковром Горсад, величественный собор и дома, как-то по-особому тепло “заигравшие” в осенних солнечных лучах, спешащие по своим делам и неспешно прогуливающиеся прохожие, важная кошка Софа и не менее важная ее живая “копия”… Все это и многое другое в новом, уже ноябрьском, фоторепортаже “Одесской жизни”:
Также смотрите другие наши осенние фоторепортажи:
- Красная трава и бетон: суровая красота осеннего Куяльника;
- Октябрь по-одесски: красивая осень в парке Горького;
- Октябрь по-одесски: старушка Молдаванка в осенних тонах;
- Осень в Одесском ботаническом саду: вместе с деревьями увядает и архитектура;
- Октябрь по-одесски: осенние переливы в парке Победы;
- Октябрь по-одесски: центр города – в осенних переливах.