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Ноябрь в Одессе: осенняя красота в центре города (фоторепортаж)

Ноябрь в Одессе: осенняя красота в центре города (фоторепортаж)

Не успели мы оглянуться – как ноябрь уже постучался в двери. Но погода как будто решила нас немного побаловать, и дни стоят солнечные и даже непривычно как для этого времени года теплые. Самая что ни на есть “золотая” пора!
И если вы еще не успели насладиться осенней красотой, сейчас самое время: ведь зима уже не за горами…

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Сегодня мы предлагаем вам полюбоваться солнечно-ноябрьским центром Одессы.

Яркие переливы осенней листвы и устланный золотым ковром Горсад, величественный собор и дома, как-то по-особому тепло “заигравшие” в осенних солнечных лучах, спешащие по своим делам и неспешно прогуливающиеся прохожие, важная кошка Софа и не менее важная ее живая “копия”… Все это и многое другое в новом, уже ноябрьском, фоторепортаже “Одесской жизни”:

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Ноябрьский центр Одессы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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