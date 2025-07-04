Ключевые моменты

Н а Биржевой площади в Одессе открыта выставка «Аллея несокрушимых городов».

Суть инсталляции: колонны из обломков российских ракет, символизирующие удары по украинским городам.

Щит Одессы — Николаев не представлен в текущей экспозиции, но получит свою колонну после прибытия выставки в город.

В Одессе официально открылась экспозиция «Алея незламних міст»

Каждая колонна создана из обломков российских ракет и символизирует город, переживший массированные атаки, а насечки на табличках отражают количество ударов. Однако среди представленных городов Николаев не был упомянут, что вызвало общественное недоумение, учитывая его ключевую роль в сдерживании наступления РФ на Одессу.

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По информации Одесского горсовета, колонна, посвящённая Николаеву, будет добавлена после прибытия экспозиции в сам город.

Напомним, инсталляцию «Алея Незламних міст» создал ужгородский скульптор Ян-Павел Роман, чтобы почтить память жертв войны. А реализовал проект добровольческий строительный батальон «Добробат», который помогает разбирать по всей стране завалы после обстрелов.

Инсталляция представлена в виде 15 колонн, каждая из которых является воплощением украинского города, первым испытавшего весь ужас российских ракетных атак. В то же время, как заметили одесситы, авторы проекта незаслуженно «забыли» Николаев. И организаторы необычной выставки пообещали исправить это упущение.

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