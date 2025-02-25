Напомним, родственники погибших решили самостоятельно заменить некачественные фотографии своих близких на Аллее Славы, а местные власти подали заявление в полицию.

Дочь погибшего Героя из Знаменской громады Александра Довжинского — Татьяна Ковалева на днях сообщила, что после огласки этой ситуации в социальной сети Facebook, в поселок Знаменки приехали представители гражданской организации «Ветеренс Хаб Одесса», представители гражданской организации «Семья Ангелов Света» и начальник отделения гражданско-военного сотрудничества от 122-й отдельной бригады территориальной обороны, для налаживания коммуникации между главой Знаменской объединенной территориальной громады и семьями погибших военнослужащих.

По завершении встречи было решено заменить все баннеры на новые за счет средств сельского совета. Это обещание выполнили, но забыли о 7-х павших героев.

«Как председатель громады не знает сколько в обществе павших Героев? Наша новосозданная группа написала официальное обращение к председателю громады, о том чтобы поставили новые держатели и новые баннеры, для тех героев о которых забыли, на что нам пришел официальный отказ, что в обществе нет лишних средств, чтобы наша группа, в которую входят родные павших героев, должны сами обустраивать аллею славы, как так может быть, оказывается кто-то герой, а кто-то нет? Они сделали Аллею Славы, не для того чтобы почтили память погибших Героев, а себе фотозону”, — возмущается Татьяна.

Также местные жители возмущаются, что за почти три года в громаде не установили памятное надгробие на могиле павшего защитника-сироты Ивана Бриткаря.

Впоследствии на это сообщение Татьяны Ковалевой отреагировал заместитель руководителя общественной ветеранской организации «Veterans HUB ODESA» Николай Сторожук, выразив свое возмущение по поводу отношения Знаменского сельского головы Валентины Тринчи к украинским Героям и их семьям:

«Почему Знаменский сельский голова Валентина Тринча (Знаменская объединенная территориальная громада Одесской области Знаменский сельский совет) продолжает игнорировать обращения семей погибших защитников Украины, проявляет равнодушие и служебную халатность. Почему она позволяет себе говорить семьям погибших Героев: «Вы меня прославили на всю Украину (смотри сообщение от 03 января 2025г.), но я все вытерплю …» Наверное она ожидает прихода руzzкого мира … или кого? Почему не владеет достоверной информацией о погибших Героев, которые похоронены на кладбищах в ОТГ?”