Праздник приближается: на Одесщине объявили «сладкие» тендеры на миллионы

Визирский сельсовет Одесского района Одесской области планирует купить 2 400 килограммов сладостей, которые должны содержать какао, шоколад и сладкие кондитерские изделия. Потратить на них хотят почти 800 тысяч гривен.

Аукцион состоится 27 ноября 2023 года. Срок поставки товаров до 20 декабря.

В Управлении культуры и туризма Измаильского городского совета объявили тендер на закупку 7 200 упаковок сладких подарков, которые должны содержать шоколад и сахарные кондитерские изделия.

Потратить на них планируют 1 140 750 гривен, таким образом, один пакет обойдется в полторы сотни гривен.

Аукцион состоится 22 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 19 ноября включительно.

Как отметила глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова, подобные закупки можно организовывать после войны, а не в то время, когда на фронте большая нехватка дронов и вооружения.

«Потыкайте кто-то в них палочкой. Может, они не знают еще, что их район больше всего страдает от обстрелов и наиболее нуждается в мобильных группах, которые охотятся на «шахедов», — написала волонтер.

Напомним, в Одесской области не дали расходовать более 100 млн гривен на ненужные ремонты.