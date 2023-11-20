Новости Одессы и Одесской области

Праздник приближается: на Одесщине объявили «сладкие» тендеры на миллионы

Праздник приближается: на Одесщине объявили «сладкие» тендеры на миллионы

В преддверии новогодних праздников в Одесской области решили потратить крупные суммы бюджетных денег на закупку сладостей. Так, сельсовет Визирки в Одесском районе планирует потратить на шоколад и конфеты почти 800 тысяч грн, а горсовет Измаила — более 1,1 миллиона грн.

Об этом информирует система электронных закупок Prozorro.

Визирский сельсовет Одесского района Одесской области планирует купить 2 400 килограммов сладостей, которые должны содержать какао, шоколад и сладкие кондитерские изделия. Потратить на них хотят почти 800 тысяч гривен.

Аукцион состоится 27 ноября 2023 года. Срок поставки товаров до 20 декабря.

В Управлении культуры и туризма Измаильского городского совета объявили тендер  на закупку 7 200 упаковок сладких подарков, которые должны содержать шоколад и сахарные кондитерские изделия.

Потратить на них планируют 1 140 750 гривен, таким образом, один пакет обойдется в полторы сотни гривен.

Аукцион состоится 22 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 19 ноября включительно.

Как отметила глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова, подобные закупки можно организовывать после войны, а не в то время, когда на фронте большая нехватка дронов и вооружения.

«Потыкайте кто-то в них палочкой. Может, они не знают еще, что их район больше всего страдает от обстрелов и наиболее нуждается в мобильных группах, которые охотятся на «шахедов», — написала волонтер.

Напомним, в Одесской области не дали расходовать более 100 млн гривен на ненужные ремонты.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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