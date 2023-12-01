В Одесской области за 58 миллионов отремонтируют дорогу между селами

Информация о тендере опубликована на портале электронных закупок Prozorro.

По данным открытого аукциона, заказчиком выступило Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района Одесской области. Стоимость работ 58 миллионов 21 тысяча 820 грн.

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В тендерной документации указано, что планируется полная реставрация дорожного покрытия на ул. Центральной от села Кошары в направлении села Любополь.

Подрядчик должен:

снять старое покрытие;

уложить песчано-щебеночное основание;

закатать все в новый асфальт;

обустроить тротуары;

сделать освещение;

поставить дорожные знаки;

укрепить обочину;

убрать мусор.

Подача тендерных предложений продлится до 6 декабря.

Работы планируется выполнить до 31 августа 2024 года.

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста через канал Кофа между Килией и Измаилом. Ремонт подорожал на 50 миллионов и теперь стоит 213 млн гривен.