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В Одесской области за 58 миллионов отремонтируют дорогу между селами

В Одесской области за 58 миллионов отремонтируют дорогу между селами

Громада Южного объявил тендер на ремонт 30 км дороги между селами Любополь и Кошары. Подрядчику, который выполнит работы, из местного бюджета готовы заплатить 58 миллионов гривен. 

Информация о тендере опубликована на портале электронных закупок Prozorro.

По данным открытого аукциона, заказчиком выступило Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района Одесской области. Стоимость работ 58 миллионов 21 тысяча 820 грн.

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В тендерной документации указано, что планируется полная реставрация дорожного покрытия на ул. Центральной от села Кошары в направлении села Любополь.

Подрядчик должен:

  • снять старое покрытие;
  • уложить песчано-щебеночное основание;
  • закатать все в новый асфальт;
  • обустроить тротуары;
  • сделать освещение;
  • поставить дорожные знаки;
  • укрепить обочину;
  • убрать мусор.

Подача тендерных предложений продлится до 6 декабря.

Работы планируется выполнить до 31 августа 2024 года.

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста через канал Кофа между Килией и Измаилом. Ремонт подорожал на 50 миллионов и теперь стоит 213 млн гривен.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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