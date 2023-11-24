На Одесчине не дали израсходовать 12 миллионов на плитку, лавочки и ремонт стадиона

Об этом сообщил руководитель Одесской облгосадминистрации (военной администрации) Олег Кипер.

В Одесской ОВА провели очередное заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

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Сняли ряд тендеров, объявленных в громадах области, на общую сумму в 12 973 984 грн. Это, в частности, тендеры на программное обеспечение, ремонт дорог, реконструкцию стадиона.

Еще раз подчеркиваем: прежде всего — помощь ВСУ! Выделение средств на асфальт в то время, когда ежедневно гибнут наши ребята – недопустимо! — сообщил Олег Кипер.

По всем проведенным подозрительным тендерам направлены письма в Государственную аудиторскую службу Украины для дальнейшего анализа и правоохранителям — для реагирования.

Напомним, что жители Одесского региона могут самостоятельно уведомить рабочую группу об обнаружении подозрительной закупки или о ненадлежащем использовании средств органами государственной власти и местного самоуправления. Для этого нужно заполнить форму по этой ссылке.

А еще в этом году не будут награждать победителей ежегодного конкурса на лучший населенный пункт Одесской области. В облсовете решили, что победители получат денежный приз после окончания войны.