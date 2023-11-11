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На Думской площади в Одессе проходит очередная «встреча на кофе» ‒ сегодня в новом формате (фоторепортаж)

На Думской площади в Одессе проходит очередная «встреча на кофе» ‒ сегодня в новом формате (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 11 ноября 2023 года, у здания одесской мэрии на Думской площади снова собрались горожане. Они в очередной раз собрались на акцию «Кафе на Думской». На этот раз мероприятие было решено провести в новом формате.

Напомним, с августа одесситы каждую субботу устраивают акции протеста возле горсовета, чтобы дать понять властям: многомиллионные закупки на ремонты и озеленения неуместны в дни войны, когда в этих средствах нуждается наша армия.

На мероприятии присутствует и наш корреспондент.

Акция 11 ноября 2023-2

Акция 11 ноября 2023-3

На лестнице у входа в мэрию поставили коробки с листовками, в которых приглашают одесситов на акцию:

Листовка

Отметим, что сегодня «Встреча на кофе» проходит в новом формате. Также отметим, что участников в этот день меньше, чем ранее.

Акция 11 ноября 2023-4

Акция 11 ноября 2023-5

ОБНОВЛЕНО:

К участникам мероприятия обратилась организатор акции, известная волонтер Екатерина Ножевникова. Она рассказала об известном ей состоянии расходов средств местных бюджетов и о встающих перед ней преградах, и попросила помощи по сбору информации о неадекватных расходах бюджетов.

Екатерина Ножевникова

К участникам акции обратилась волонтер Екатерина Ножевникова

Как отметила Ножевникова, есть люди, которые делают вид, что их война не касается. В то же время, по ее словам, чем больше людей примут участие в таком мероприятии, тем больше это привлечет внимания.

«Несмотря на все разочарования, мы должны делать хотя бы то, что можем… Две недели назад было обнародовано место, куда можно подавать жалобы о расходах на не столь важные нужды, чем фронт. За это время подали две жалобы. Наша пассивность дает возможность тратить наши деньги бессмысленно», ‒ сказала волонтер.

Она также отметила, что для каждого из нас важно что-то сделать для улучшения ситуации.

«Власти умеют «объяснить» любые тендеры. А начало – в центральной власти. Мы не можем поехать в Киев. Поэтому приходим на Думскую», – призывает горожан организатор акции.

Напомним, ранее одесситы собирались на акцию протеста на Думской площади в субботу, 4 ноября.

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