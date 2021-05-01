«Неправильный» гимн и старт новой стройки: чем запомнился в Одессе последний день апреля

В пятницу, 30 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.
Кабинет министров Украины передумал вводить выплату пенсий через банки в обязательном порядке.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал отчет о своей деятельности в 2020 году. В нем он упомянул и гимн Одессы.
В Одессе скончалась 12-летняя девочка, у которой была анорексия.
В начале улицы Приморской совсем скоро начнется стройка шестиэтажного комплекса «Пространство у Стамбульского парка» – здесь уже появилось ограждение.
У здания Одесской Народной церкви в сквере Гамова состоялась реконструкция документального фильма о последних днях Иисуса Христа. Ее показывали в формате авто-кино на местной автопарковке.
Фото Марии Котовой