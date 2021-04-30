Кабмин не будет вводить обязательную выплату пенсий через банки

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по тарифам на оплату услуг компании «Укрпочта» с участием Мининфраструктуры, Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Офиса президента.

По словам Шмыгаля, доставка пенсий должна быть максимально комфортной для людей.

«Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов», – написал премьер на своем Телеграм-канале.

По словам Шмыгаля, переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно, и это должно быть правом пенсионеров, а не обязательством.

Он также заверил, что сейчас Пенсионный фонд и «Укрпочта» совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

Напомним, в конце марта Министерство социальной политики подготовило проект постановления о прекращении с 1 сентября 2021 года финансирования доставки пенсий на почту для большинства пенсионеров. Предполагалось, что выплата пенсий будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков. Исключения должны были быть сделаны только для лиц с инвалидностью 1 группы, тех, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться, и стариков старше 80 лет.

Это решение объясняли желанием сделать выплаты более прозрачными.

Но против такого решения выступила «Укрпочта», для которой доставка пенсий является значительным источником дохода. По словам гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского, это не самая лучшая идея в стране, где банки и банкоматы имеются в 4% населенных пунктов, и часто ближайшие – на расстоянии 50-60 километров.

Читайте также: Выплата пенсии: почему почтальон не принесет пенсию.