Не только в Одессе: в мэрии ищут решение проблемы с длинными немецкими автобусами

18-метровые автобусы, которые одесская мэрия планировала запустить на линию в ближайшее время, пока не могут выйти на маршрут и продолжают стоять на территории троллейбусного депо КП «Одесгорэлектротранс».

Городской голова Геннадий Труханов в ходе заседания исполнительного комитета 28 марта дал объяснения по этой ситуации.

Мэр напомнил, что использовать эти автобусы для платных перевозок нельзя. Они завезены как гуманитарная помощь, если их выпустить на маршрут, то за это предусмотрена уголовная ответственность.

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Согласно действующему законодательству, использование этих транспортных средств на местных маршрутах требует их растаможки. Это становится главной преградой для их эффективного использования, поскольку они не соответствуют требованиям по уровню выбросов, установленных для транспорта менее чем Евро-5.

Мэр Одессы подчеркнул, что эта проблема является общей для Украины и напомнил об инциденте в Днепре, где было передано 37 автобусов, которые тоже стоят мертвым грузом.

По словам мэра, новые автобусы могли бы улучшить транспортную доступность для одесситов и призвал депутатов городского совета активно подключиться к решению этой проблемы.

В то же время он отметил, что это потребует времени и совместных усилий власти и общественности.

Напомним, город-побратим Одессы Регенсбург передал помощь мэрии 10 не новых, но в хорошем состоянии автобусов Mercedes. Шесть из них уже прибыли в Одессу. Это автобусы большой вместимости c низким уровнем пола, что делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, том числе людей пожилого возраста и родителей с колясками.