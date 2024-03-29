Не тільки в Одесі: у мерії шукають вирішення проблеми з довгими німецькими автобусами

18-метрові автобуси, які одеська мерія планувала запустити на лінію найближчим часом, поки не можуть вийти на маршрут і продовжують стояти на території тролейбусного депо КП “Одесміськелектротранс”.

Міський голова Геннадій Труханов під час засідання виконавчого комітету 28 березня дав пояснення щодо цієї ситуації.

Мер нагадав, що використовувати ці автобуси для платних перевезень не можна. Вони завезені як гуманітарна допомога, якщо їх випустити на маршрут, то за це передбачена кримінальна відповідальність.

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Згідно з чинним законодавством, використання цих транспортних засобів на місцевих маршрутах вимагає їхнього розмитнення. Це стає головною перепоною для їхнього ефективного використання, оскільки вони не відповідають вимогам щодо рівня викидів, які встановлені для транспорту, меншого за Євро-5.

Мер Одеси наголосив, що ця проблема є спільною для України і нагадав про інцидент у Дніпрі, де було передано 37 автобусів, які теж стоять мертвим вантажем.

За словами мера, нові автобуси могли б поліпшити транспортну доступність для одеситів і закликав депутатів міської ради активно долучитися до вирішення цієї проблеми.

Водночас він зазначив, що це потребуватиме часу і спільних зусиль влади та громадськості.

Нагадаємо, місто-побратим Одеси Регенсбург передав допомогу мерії 10 не нових, але в хорошому стані автобусів Mercedes. Шість із них уже прибули до Одеси. Це автобуси великої місткості з низьким рівнем підлоги, що робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, зокрема людей похилого віку та батьків з колясками.