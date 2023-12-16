Ремонт одесской школы за 109 миллионов: объявлен повторный тендер

Согласно информации, обнародованной накануне в системе госзакупок Prozorro, аукцион должен состояться 25 декабря 2023 года.

Напомним, ранее предполагалось, что торги пройдут 18 декабря, но их пришлось перенести из-за отсутствия заявок.

Согласно техзаданию к тендеру, реконструкция учебного заведения должна быть завершена до 31 декабря 2024 года. В числе указанных работ – усиление конструкции, замена металлических на железобетонные, замена полов, ремонт окон и дверей, устройство пандуса и подъемника, замена внутренних сетей отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения, утепления наружных стен фасадов и еще ряд работ.

Указанная стоимость работ – 109,3 млн грн. При этом уточняется, что проект реконструкции школы финансируется за счет субвенции из государственного бюджета в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины – а это более 41 млн грн. Из этой суммы 8 млн грн – софинансирование из городского бюджета Одессы.

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Фото: Суспiльне