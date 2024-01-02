Не суд, так школа: хто виграв тендер в Одесі на понад 109 мільйонів гривень

Про це стало відомо на платформі держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Будівлю, зведену ще 1875 року, практично побудують наново. Реконструкція навчального закладу має бути завершена до 31 грудня 2024 року.

Серед зазначених робіт – посилити усі опорні конструкції, оновити перекриття, звести нові стіни й перестінки, замінити вікна та двері, оновити усі внутрішні комунікації, облаштувати пандус і підіймач для маломобільних відвідувачів, утеплити фасади та оновити харчоблок й шкільні меблі.

Варто зауважити, що тендер виграла компанія, яка була єдиним учасником аукціону. А відомою в Одесі вона стала після перемоги у скандальному тендері на реконструкцію Київського районного суду Одеси. Там вартість ремонтних робіт була понад 106 мільйонів гривень.

Але завдяки щотижневим акціям одеситів під міськрадою призвели до заблокування виділення коштів на ремонт суду.