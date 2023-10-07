Реконструкция Екатерининской площади отложена: подробности

Обновлять Екатерининскую площадь в Одессе не будут до окончания военных действий. Формальной же причиной стало низкое качество предложенных проектов.

Качество проектов проектов оказалось низким

Об этом стало известно из письма Департамента архитектуры и градостроительства Одесского горсовет на запрос муниципального депутата Петра Обухова.

В письме говорится, что жюри конкурса по архитектурной реновации Екатерининской площади пришло к выводу, что из шести представленных проектов только два соответствуют требованиям конкурса. Однако качество этих проектов не удовлетворило жюри, и ни один из них не рекомендуется для дальнейшего использования.

Из-за этой ситуации они решили не называть победителя и отложить повторный конкурс на реновацию площади до завершения военных действий.

Сначала конкурс был объявлен в феврале 2023 года, но потом его закрыли, и мэрия выбрала четыре участника без объяснения причин. Среди участников были: ЧП «Ретроград плюс», архитектурно-художественный институт ОГАСА и две итальянские компании Ardielli Fornasa Associati и Peluffo & Partners.

О необходимости реновации Екатерининской алощади заговорили после демонтажа там памятника Екатерине Второй (Основателям Одессы).

Руководству Одессы больше понравились итальянские проекты

Вице-мэр Александр Филатов объяснил, что такой формат выбран, чтобы получить результаты как можно быстрее. Однако из-за сложностей, вызванных актами вооруженной агрессии со стороны России, сроки конкурса были продлены до февраля 2024 года.

Кроме того, стоит упомянуть, что в декабре 2022 года архитекторы Кирилл Вербич и Дмитрий Сивак представили свой проект для площади после демонтажа памятника Екатерине. Их план включал в себя установку фонтана и создание пешеходной зоны. Тем не менее, по словам Петра Обухова, мэр города не воспринял с большим энтузиазмом этот проект и намекнул, что итальянские архитекторы представят более качественные проекты.

В тоже время одесситы не стали ждать результатов конкурса и своими силами принялись создавать на площади мемориал погибшим защитникам.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что в Одессе выбирают проект реконструкции Театральной площади, среди вариантов есть даже с озером и подземным паркингом.

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