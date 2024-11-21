Назавжди у строю: в Одесі попрощалися з поліцейськими, убитими 18 листопада ракетою росіян (фото)

У середу, 20 листопада 2024 року, в Одесі відбулася церемонія прощання з сімома поліцейськими, які загинули 18 листопада під час ракетної атаки ворога по центру міста. Серед них – шестеро слідчих та один співробітник конвойної служби, розповіли у прес-службі обласного управління поліції.
У поліції назвали імена загиблих. Це:
- слідчий, підполковник поліції Вадим Ковальський, 47 років;
- слідчий, капітан поліції Вадим Джміль, 28 років;
- слідчий, капітан поліції Микола Лимар, 32 роки;
- слідчий, старший лейтенант поліції Станіслав Пащенко, 25 років;
- слідчий, старший лейтенант поліції Ігор Цілий, 26 років;
- слідчий, старший лейтенант поліції Вікторія Мещерякова, 38 років;
- поліцейський взводу конвойної служби, старший сержант поліції Михайло Потьомкін, 32 роки.
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В останню путь офіцерів поліції провели рідні, друзі, колеги, ветерани органів внутрішніх справ та місцеві жителі. У церемонії прощання взяли участь заступник голови Національної поліції України Сергій Кобець та перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелєєв.
Після церемонії поховання стало відомо про смерть у лікарні ще одного слідчого, тяжко пораненого під час ворожої атаки – капітана поліції Вадима Зезюліна. Йому було 36 років.
«Високої поваги заслуговує самовідданість поліцейських, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи суспільство. Наш обов’язок – пам’ятати про кожного, хто пішов у небесний стрій, підтримувати їхні родини… Назавжди у нас у пам’яті. Назавжди у строю», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько полудня понеділка, 18 листопада, в Одесі пролунав потужний вибух. До цього було оголошено тривогу, повідомлялося про виліт балістики з території тимчасово окупованого Криму.
Пізніше стало відомо, що росіяни атакували Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М». Її вдалося збити силам протиповітряної оборони, але ракета впала в Приморському районі міста.
Внаслідок атаки загинули 10 осіб: 7 поліцейських, один медик і двоє цивільних людей. Постраждали 55 осіб, з них троє – у вкрай тяжкому стані, у двох відірвані кінцівки.
20 листопада у лікарні помер ще один постраждалий, таким чином кількість загиблих збільшилася до 11.