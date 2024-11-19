Медики скорой рассказали о коллеге, погибшем в результате удара по центру Одессы

Из своих 53 лет 35 он провел за рулем, из них 18 — водителем скорой помощи, спасая в составе бригады жизни людей.

О болезненной утрате сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области.

Утром 18 ноября Павел Григорьевич, как и обычно, сдал свою смену, которая стала последней в его земном пути. Обычные дела его привели к месту, куда попала вражеская ракета. Он погиб от смертельных ранений.

«Это невосполнимая утрата для нашего Центра. Потеря замечательного специалиста, опытного и ответственного специалиста, чуткого и доброго коллеги, который уделял большое внимание своей работе и профессиональному совершенствованию», — сообщили коллеги погибшего.

Днем, 18 ноября, российские войска ударили по жилому району Одессы баллистической ракетой «Искандер». Было повреждено семь жилых домов, три учебных заведения, банк, два админздания, 28 автомобилей.

В результате атаки погибли 10 человек: 7 полицейских, один медик и двое гражданских людей. Пострадали 55 человек, трое — находятся в крайне тяжелом состоянии.

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