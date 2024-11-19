Новости Одессы и Одесской области

Медики скорой рассказали о коллеге, погибшем в результате удара по центру Одессы

Медики скорой рассказали о коллеге, погибшем в результате удара по центру Одессы

Вчера, 18 ноября 2024 года, в результате атаки террористических войск россии на Одессу погиб водитель скорой Павел Григорьевич Снитковский.

Из своих 53 лет 35 он провел за рулем, из них 18 — водителем скорой помощи, спасая в составе бригады жизни людей.

О болезненной утрате сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области.

Утром 18 ноября Павел Григорьевич, как и обычно, сдал свою смену, которая стала последней в его земном пути. Обычные дела его привели к месту, куда попала вражеская ракета. Он погиб от смертельных ранений.

Павел Григорьевич Снитковский

«Это невосполнимая утрата для нашего Центра. Потеря замечательного специалиста, опытного и ответственного специалиста, чуткого и доброго коллеги, который уделял большое внимание своей работе и профессиональному совершенствованию», — сообщили коллеги погибшего.

Днем, 18 ноября, российские войска ударили по жилому району Одессы баллистической ракетой «Искандер». Было повреждено семь жилых домов, три учебных заведения, банк, два админздания, 28 автомобилей.

В результате атаки погибли 10 человек: 7 полицейских, один медик и двое гражданских людей. Пострадали 55 человек, трое — находятся в крайне тяжелом состоянии.

Читайте также: Стали известны имена энергетиков, убитых ракетой россиян на подстанции под Одессой

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua