Чи допоможе НАТО Україні?

Як заявив генсек НАТО сьогодні на брифінгу в Одесі, НАТО продовжить надавати політичну та практичну допомогу Україні — зокрема постачанням озброєння та навчанням військових.

Окрім того, Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує перемовини, які веде президент США Дональд Трамп з Україною та Росією, намагаючись покласти край війні та досягти стійкого миру.

Також Рютте засудив нещодавні атаки країни-агресора по житлових будинках і лікарні в Одесі, а також обстріл Сум, внаслідок якого загинуло понад 30 людей.

«Я тут сьогодні, тому що вірю: народ України заслуговує на справжній мир, справжню безпеку й захищеність у своїй країні, у своїх домівках. Моє серце з народом України — з тими, хто втратив близьких у нещодавніх обстрілах, хто зазнав поранень, втратив житло або мрії через цю несправедливу та незаконну війну», — заявив генсек НАТО.

За його словами, Альянс прагне зробити Україну сильною, суверенною державою, здатною не лише захищатися, а й стримувати майбутню агресію. На ці цілі у перші місяці 2025 року країни-члени НАТО виділили 20 мільярдів євро. Крім того, союзники, зокрема Франція та Велика Британія, готові долучитися до процесу встановлення миру.

Хто має вирішувати долю України?

У свою чергу Володимир Зеленський жорстко відреагував на нещодавню заяву спецпредставника адміністрації президента США Джеймса Віткоффа, який допустив можливість дипломатичних переговорів щодо майбутнього п’яти тимчасово окупованих українських територій. Президент України наголосив, що будь-яке питання щодо українських земель має вирішуватись виключно народом України, і чітко дав зрозуміти: долю України не вирішують за зачиненими дверима. Жодні зовнішні ініціативи, які ставлять під сумнів територіальну цілісність країни, не будуть прийняті без думки українського суспільства.

«Усі території належать унітарній державі Україна. Тому, знову ж таки, про території нашої держави може говорити лише народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії — визнавати будь-які тимчасово окуповані території як неукраїнські, а російські», — сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив: будь-які спроби легітимізувати анексію частини українських територій навіть заради досягнення тимчасового миру — неприйнятні для українського суспільства.

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