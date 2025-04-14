Об этом в Телеграм сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Как сообщалось, вечером 13 апреля 2025 года, Одесса и Одесский район пережили очередную массированную атаку ударных дронов-камикадзе. В городе прозвучала серия мощных взрывов, на местах “прилетов” вспыхнули пожары.
В результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.
Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.
Известно о 5 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.
“На месте работают оперативные службы и городской штаб. После получения разрешения коммунальные службы начнут ликвидацию последствий атаки и восстановление дорожного полотна”, — сообщил городской голова.
Также в вербное воскресенье российские террористы нанесли двойной удар баллистическими ракетами по городу Сумы. По обновленным данным, в результате этой атаки погибли 34 человека, из них два ребенка. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей.