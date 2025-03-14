Мартовский вечер в Одессе, Горсад

Прогноз погоды в Одессе на 15 марта

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°C тепла, днем 14-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 марта

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12°C тепла, днем 21-26°C, в прибрежной зоне 14-16°C.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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