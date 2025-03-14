Прогноз погоды в Одессе на 15 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°C тепла, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°C тепла, днем 21-26°C, в прибрежной зоне 14-16°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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