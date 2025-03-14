Прогноз погоди в Одесі на 15 березня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 14-16°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 березня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-12°C тепла, вдень 21-26°C, у прибережній зоні 14-16°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Вибір редакції
- Грип і ковід: чи є загроза для Одеси?
- Вбивство Дем’яна Ганула в Одесі: що відомо про загиблого активіста
- Аматорська астрономія на Одещині: як працює домашня обсерваторія у мешканця Ананьєва