Мартовский вечер в Одессе, Горсад

Прогноз погоди в Одесі на 15 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 14-16°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 15 березня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-12°C тепла, вдень 21-26°C, у прибережній зоні 14-16°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою