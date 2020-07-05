Наша история: о «дневных приютах» и первых детских столовых в Одессе

Первые приюты для детей появились в Одессе практически сразу после основания города. Некоторые из них выполняли функцию детских домов, а были и такие, что стали прообразом современного детского сада. Существовали они как на благотворительные пожертвования, так и на государственные средства.

Детей делили в зависимости от сословия

Еще в ХIХ веке к делу воспитания детей одесситы подходили весьма серьезно. В то время в городе были открыты специальные учреждения, которые делились на несколько категорий.

Сиротские дома были предназначены для содержания детей, которые остались без родительского внимания. Детей туда определяли в зависимости от сословия и вероисповедания. При роддомах существовали временные приюты для подкидышей, а за детьми, имевшими работающих родителей, присматривали в специальном учреждении. Правда, эти «дневные приюты» были предназначены для детей из дворянских семей (в 1895 году в одном из таких учреждений на Молдаванке было открыто отделение под названием «ясли»). Для тех же, кто победнее, были открыты детские столовые — что-то вроде современного детского сада, где детей кормили и воспитывали.

Не оставались без внимания и дети с ограниченными возможностями — с нарушениями слуха, зрения, речи. Для таких детей, а также для малолетних преступников, в Одессе работали специализированные учреждения.

В приютах обучали ремеслам

Не прошло и десяти лет с момента основания города, как в Одессе уже был открыт первый сиротский дом. Сначала он находился при городской больнице и назывался отделением для малолетних детей. А с 1823 года, когда появился Приказ общественного призрения — государственный орган, который занимался сиротскими домами, — стали открываться и собственно приюты. Первыми в Одессе стали приюты Александровский и Мариинский.

Александровский приют находился на улице Разумовской и был открыт в 1847 году. Средства на его строительство пожертвовали одесские купцы. Он работал только в дневное время, а дети находились в приюте, пока их родители работали. Однако после эпидемии холеры в городе появилось много сирот, что заставило городские власти открыть ночной приют для детей. Содержали его на правительственные средства и доходы от торговли лавочников. На фронтоне здания красовался символ самопожертвования — каменный пеликан, разрывающий свою грудь.

Через несколько лет в Одессе был открыт Мариинский приют. Дом, в котором он располагался, оказался ветхим, и по инициативе супруги одесского градоначальника Натальи Зеленой было построено новое здание. Строили его, как и все заведения для детей, на совесть: стены сложили из несгораемого кирпича, полы в комнатах покрыли паркетом, а в коридорах — мозаикой, умывальные комнаты облицевали мрамором. В специальном здании во дворе находились баня и прачечная. Для обучения девочек различным профессиям были оборудованы кухонный и рукодельный классы, гладильная, коровник, птичник.

Мальчиков также обучали разным ремеслам: сапожному, переплетному делу, садоводству, лесоводству и виноградарству.

В то время благотворительностью больше занимались представители дворянского сословия, одно из таких обществ было создано и в Одессе. Оно курировало Благовещенский и Михайло-Семеновский сиротские дома. В Благовещенском приюте, который располагался в Высоком переулке, было организовано отделение для сирот-младенцев и два отделения для детей старшего возраста. Сначала мальчиков и девочек в заведении воспитывали совместно, однако Елизавета Воронцова посчитала, что это не совсем удобно. На свои деньги она построила приют для мальчиков, которому дала название в память своего покойного супруга Михаила Воронцова — Михайло-Семеновский. Находился этот дом на пересечении Высокого переулка и Хуторской.

Фото (иллюстративное): Киев24, Википедия