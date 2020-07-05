Жемчужина для людей: Зеленский порекомендовал приезжать в Одессу

Президент Украины подвел итоги своего уик-энда в Одессе. Он провел в городе субботу и воскресенье, 4 – 5 июля.

О визите он написал на своей странице в Facebook.

“Выходные провел здесь, и ”таки да”: Одесса – украинская жемчужина для людей и про людей. Обязательно вернусь сюда снова и всем рекомендую”, – завил президент.

Его визит в Одессу официально заранее не анонсировали, сообщили только по факту приезда.

В Одессе и области президент побывал на стадионе, в портах, Одесском припортовом заводе и пляже “Дельфин”. Также принял участие в торжествах в честь Дня ВМС и купался в море.