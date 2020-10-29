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Наша Бессарабия: одесский режиссер создал интерактивную карту для путешествующих по юго-западу Одесчины

Наша Бессарабия: одесский режиссер создал интерактивную карту для путешествующих по юго-западу Одесчины

«Интерактивная туристическая карта Западной Одесчины» («І-мапа») – так называется новый полезный ресурс, благодаря которому путешествующие по Одесской области смогут узнать о достопримечательностях Бессарабии.

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Теперь благодаря новому ресурсу по юго-западу Одесской области можно путешествовать самостоятельно: выбирать интересные места, получать массу увлекательной информации.

Автор проекта – одесский режиссер, основатель проекта OnykoFilms Юрий Онищенко.

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с Юрием. Оказывается, идея проекта возникла у режиссера давно. Это труд, над которым он и его команда работали несколько месяцев.

– Мы с друзьями собирали материал для этой интерактивной карты довольно долго, нам помогали эксперты. Потом мы ездили по Бессарабии и делали фотографии, собирали видеоматериал. Это была и большая работа, и большое удовольствие. Очень рад, что идея теперь воплощена в жизнь, – рассказал Юрий Онищенко.

На интерактивной карте значками отмечены исторические, культурные, природоохранные и гастрономические локации Бессарабии. Каждый объект содержит описание на украинском и английском языках. А еще на карте вы отыщете множество прекрасных фото и видеоматериалов. Здесь представлена Бессарабия во всей ее многообразии, необычности, колорите.

Проект реализован в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) и Офиса развития малого и среднего предпринимательства (SME.DO) при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Чтобы ознакомиться с картой, перейдите по ссылке.

Скриншот автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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