Наложили арест и закрыли драпировкой: как выглядит отель Токио Стар через год после страшного пожара (фото)

17 августа – годовщина трагического пожара с многочисленными жертвами в одесском отеле “Токио Стар” “Одесская жизнь” узнала, как сейчас выглядит сгоревшее здание. И напоминает хронологию тех событий.

Здание прогремевшей на всю Украину гостиницы находится на улице Водопроводной, 1а. Сейчас там практически ничего не напоминает о пожаре, ведь фасадная сторона закрыта драпировкой. А вот боковая сторона – нет. На этой части фасада нет видимых повреждений, поэтому окна просто закрыли занавесами.

На здание наложен арест, а соответственно, туда уже давно никого не заходил. За драпировкой едва можно рассмотреть сгоревшие элементы интерьера, которые также валяются на лестницах и коридоре.

Ранее совладельцу сгоревшего в Одессе отеля “Токио Стар” изменили меру пресечения с обычного ареста на домашний.

16 июля совладельца отеля задержали в аэропорту Одессы. Он прилетел из Рима по болгарскому паспорту.

Как сообщалось, Киевский районный суд Одессы не продлил меру пресечения бизнесмену Вадиму Черному — владельцу сгоревшего отеля «Токио Стар».

Напомним, 17 августа 2019 года вспыхнул отель “Токио Стар”. Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.

Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации.