Вспышка коронавируса в детдоме и краденые баржи: чрезвычайные новости Одессы и области 16 июля

В Одессе и Одесской области в четверг, 16 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Украинское Дунайское пароходство (Одесская область) заявило о пропаже 32 лихтеров (барж), которые находились в пользовании контрагента. Стоимость барж – около 5 млн долларов.
- В Одессе разоблачили группировку наркоторговцев-оптовиков. В группировке участвовали несколько одесситов, которые продавали тяжелые наркотики оптовыми партиями. У них был широкий выбор: кокаин, героин, экстази, амфетамин, а также марихуана.
- В Одессе коронавирус обнаружили у двух сотрудников и 15 воспитанников детского дома “Жемчужина”. Изначально вирус подхватил сотрудник детдома.
- В аэропорту “Одесса” задержали фигуранта дела о пожаре в отеле “Токио Стар”, где погибли девять человек. Фигурант прилетел в Одессу из Рима, у него был паспорт гражданина Болгарии.
- В Одессе мужчина напал на одного из основателей и руководителя общественной организации на площади 10 Апреля.