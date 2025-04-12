«Рожева Місяць – це назва першого весняного повного Місяця, який традиційно з’являється у квітні. Квітневий повний Місяць настає, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем», – пише Telegram-канал «Одеське життя».

Цікаво, що цього разу так зване «квітневе повнолуння» є особливим: це буде найменше повнолуння року, яке називають «мікромісяцем», тому що супутник Землі перебуватиме на максимально далекій відстані від нашої планети (апогей) і виглядатиме трохи меншим та матиме менш яскравий вигляд, ніж зазвичай.

Варто зазначити, що назва цього явища не пов’язана з реальним кольором супутника Землі – вона походить від рожевого флоксу, дикої квітки, яка зазвичай починає квітнути саме у цей період у Північній Америці.

Повний Місяць досягне свого піку о 02:22 за Київським часом і розташовуватиметься у сузір’ї Діви поруч із яскравою зіркою Спіка.

Саме це явище має значення для релігійних традицій, зокрема, для визначення дати Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.

Нагадаємо, у передноворічну ніч над Одесою сходив Чорний Місяць.