Над Одессой взошла Голубая Суперлуна: что это за явление

В ночь на 20 августа в небе Одессы можно было наблюдать красивое явление – полную Голубую Суперлуну. Это редкое астрономическое явление, которое в следующий раз повторится в 2037 году.
Вечером понедельника и вторника, 20 августа, можно было наблюдать астрономическое явление, которое имеет несколько названий: Суперлуние, Голубая Суперлуна, Голубая Луна или Осетровая Луна.
Полная Луна в августе 2024 года — это нечто особенное, потому что это одновременно и первое Суперлуние года, и сезонная Голубая Луна.
Новое сочетание Суперлуния и Голубой Луны повторится в 2037 года.
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Это явление можно наблюдать еще и в ночь на 21 августа. Конечно, красивее всего любоваться Суперлуной над морем в Одессе. В сети сегодня публикуют такие фото:
Почему «Голубая» и «Осетровая»?
Название «Голубая» Луна происходит от английского выражения «Once in a Blue Moon». Оно переводится как «Однажды при Голубой Луне». Его употребляют, когда говорят о происшедшем очень редко, или вообще никогда.
А название «Осетровая» Луна появилось благодаря американским индейцам. Именно в этот период года в Больших озерах США начиналось лучшее время для ловли осетра.
Поскольку этот месяц был очень важным для обеспечения пищей племен, они и дали ему такое название.
Интересно, что Голубая луна на самом деле не голубая. Это просто термин, который обозначает одно из четырех полнолуний в сезоне.
Полное суперлуние – это самое большое и самое яркое полнолуние года, которое выглядит примерно на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно.
Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем всегда.