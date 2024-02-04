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Нацгвардеец из Одесской области возвращается домой «на щите»

Нацгвардеец из Одесской области возвращается домой «на щите»

В Болградскую громаду Одесской области пришло печальное известие: на войне погиб житель села Бархатного Андрей Чобану. Он пошел на фронт добровольцем и воевал в составе Национальной гвардии.

Как сообщили на странице Болградской РВА в Facebook, Андрей был в семье старшим сыном. У него есть сестра Екатерина и два брата, Иван и Станислав, которые тоже вступили в ряды ВСУ. Иван получил ранение и сейчас находится дома, а Станислав продолжает защищать Украину.

Андрей родился в 1993 году в селе Бархатном, где окончил школу. Его вспоминают как приветливого и хорошего парня. У него остались жена и маленькая дочка.

«Обеднела школьная семья на одного из своих лучших выпускников», – сообщили в Бархатненском лицее.

Предварительно, похороны бойца состоятся в понедельник, 5 февраля.

Напомним, ранее после полученного на фронте ранения в больнице скончался 24-летний Защитник Украины из Вилково Измаильского района Тимофей Ройбу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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