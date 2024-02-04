Нацгвардієць із Одеської області повертається додому «на щиті»

До Болградської громади Одеської області надійшла сумна звістка: на війні загинув житель села Оксамитового Андрій Чобану. Він пішов на фронт добровольцем та воював у складі Національної гвардії.
Як повідомили на сторінці Болградської РВА у Facebook, Андрій був у сім’ї старшим сином. У нього є сестра Катерина та два брати, Іван та Станіслав, які теж вступили до лав ЗСУ. Іван отримав поранення і зараз перебуває вдома, а Станіслав продовжує захищати Україну.
Андрій народився 1993 року в селі Бархатному, де закінчив школу. Його згадують як привітного та гарного хлопця. У нього залишилися дружина та маленька донька.
«Збідніла шкільна родина на одного зі своїх кращих випускників», – повідомили у Бархатненському ліцеї.
Попередньо, поховання бійця відбудеться у понеділок, 5 лютого.
Нагадаємо, раніше після отриманого на фронті поранення в лікарні помер 24-річний Захисник України з Вилкового Ізмаїльського району Тимофій Ройбу.
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