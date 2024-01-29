При эвакуации раненных погиб молодой защитник из Одесской области

О гибели бойца сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Александр Горобченко родился в Татарбунарском районе. После школы учился на механика в техникуме Измаила, продолжил учебу в Киеве – в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Вернувшись в Измаил, работал на предприятии водителем (развозил продукты), волонтерил.

16 марта 2023 года был призван на защиту родной земли от русского нашествия. После учебы военному делу оказался в районе проведения боевых действий. Был водителем – вывозил раненых и погибших собратьев. За заслуги при выполнении боевых задач награжден отличием Командующего войсками оперативного командования «Юг».

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В начале февраля Александр Горобченко собирался в отпуск, дома ждала семья: жена и двое детей. Но полномасштабная военная агрессия России против Украины перечеркнула планы и мечты…

«При выполнении задания (ехал вывозить раненых) водитель противотанкового взвода 2 механизированного батальона солдат Александр Александрович Горобченко, верный военной присяге и украинскому народу, отдал за нашу общую Победу над врагом самую дорогую – собственную жизнь», — сообщил Андрей Абрамченко.

Воину было 30 лет.

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