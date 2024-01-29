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При эвакуации раненных погиб молодой защитник из Одесской области

При эвакуации раненных погиб молодой защитник из Одесской области

На войне против российских оккупантов погиб солдат из Измаила Александр Александрович Горобченко. Воин отдал жизнь за Украину при выполнении боевого задания на фронте. Прощание с Защитником пройдет сегодня, 29 января.

О гибели бойца сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Александр Горобченко родился в Татарбунарском районе. После школы учился на механика в техникуме Измаила, продолжил учебу в Киеве – в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Вернувшись в Измаил, работал на предприятии водителем (развозил продукты), волонтерил.

16 марта 2023 года был призван на защиту родной земли от русского нашествия. После учебы военному делу оказался в районе проведения боевых действий. Был водителем – вывозил раненых и погибших собратьев. За заслуги при выполнении боевых задач награжден отличием Командующего войсками оперативного командования «Юг».

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Александр Горобченко

В начале февраля Александр Горобченко собирался в отпуск, дома ждала семья: жена и двое детей. Но полномасштабная военная агрессия России против Украины перечеркнула планы и мечты…

«При выполнении задания (ехал вывозить раненых) водитель противотанкового взвода 2 механизированного батальона солдат Александр Александрович Горобченко, верный военной присяге и украинскому народу, отдал за нашу общую Победу над врагом самую дорогую – собственную жизнь», — сообщил Андрей Абрамченко.

Воину было 30 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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