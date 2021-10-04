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Нацбанк выпускает памятную монету в честь легендарного силача Ивана Поддубного (фото)

Нацбанк выпускает памятную монету в честь легендарного силача Ивана Поддубного (фото)

С завтрашнего дня, 5 октября, Нацбанк Украины (НБУ) вводит в обращение памятную монету в честь 150-летия со дня рождения легендарного украинского борца-тяжелоатлета Ивана Поддубного.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета для коллекционеров

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Как уточняют в центробанке, номинал новой монеты – 2 гривны. Она относится к серии «Выдающиеся личности Украины». При этом тираж монеты небольшой – всего 35 тысяч штук. Некоторые эксперты полагают, что такие монеты практически невозможно встретить в обращении: их быстро разбирают коллекционеры.

На аверсе монеты сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надписи «Украинский богатырь» и «Чемпион чемпионов» вокруг изображения земного шара в центре, а по бокам – стилизованные сцены борьбы, номинал монеты, надпись «Украина», а сбоку указан год чеканки – 2021. На реверсе – портрет Ивана Поддубного, годы жизни спортсмена – 1871-1949, и надпись «Украинский богатырь».

монета в честь Ивана Поддубного

Кто такой Иван Поддубный

Как сообщала «Одесская жизнь», в городе Ананьев Одесской области установили мемориальную доску Ивану Поддубному.

Уроженец Полтавщины Иван Поддубный – один из самых выдающихся профессиональных борцов мира, завоевавший популярность на рубеже ХIX-ХХ веков. Неоднократно выигрывал чемпионаты по классической (греко-римской) борьбе на цирковых аренах. За исключением редких проигрышей в отдельных схватках, за более чем 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира.

Читайте также: Одесские истории: как Иван Поддубный выступал в цирке Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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