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В Одесской области установят мемориальную доску силачу Поддубному

В Одесской области установят мемориальную доску силачу Поддубному

В городе Ананьеве Одесской области установят мемориальную доску легендарному украинскому борцу-тяжелоатлету Ивану Поддубному. Памятный знак появится на здании местного Дома культуры.

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По данным Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти, когда-то Поддубный преподавал в Ананьеве атлетику. Дом, где работал легендарный артист, не сохранился, а вот память о Поддубном – наоборот.

«Таким образом, местная община заботится не только о памяти, но и о воспитании новых поколений, у которых есть повод гордиться своей малой родиной», – говорится в сообщении института нацпамяти в Facebook.

На Одещині увічнять ім’я всесвітньовідомого спортсмена Івана Піддубного, який викладав атлетику в Ананьєві.

Днями в…

Опубликовано УІНП : Південь Четверг, 19 ноября 2020 г.

Уроженец Полтавщины Иван Поддубный – один из самых выдающихся профессиональных борцов мира, завоевавший популярность на рубеже ХIX-ХХ веков. Неоднократно выигрывал чемпионаты по классической (греко-римской) борьбе на цирковых аренах. За исключением редких проигрышей в отдельных схватках, за более чем 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира.

Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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