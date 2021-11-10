Новости Одессы и Одесской области

Придомовой конфликт в Одессе: на Бочарова застройщик перекрывает проход к школе (фото, видео)

Придомовой конфликт в Одессе: на Бочарова застройщик перекрывает проход к школе (фото, видео)

В Одессе назревает серьезный конфликт на улице Генерала Бочарова. Жители нескольких домов возмущены возведением забора и уничтожением зеленой зоны у дома №55.

Подписаться

Как рассказала председатель ОСМД Марина Блажевич, территорию захватил застройщик, который ранее возвел рядом четыре высотки. Здесь, на месте бывшей автостоянки, хотят построить еще две 16-этажки.

Читайте также: Детсад или очередной ЖК: как остановить застройщиков на Академика Глушко?

Стоит отметить, что у застройщика есть все необходимые документы, выданные в департаменте благоустройства горсовета. Однако чиновников никак не побеспокоило то, что новые высотки перекроют проход к школе, в которую ходят дети из соседних домов.

скандальная стройка на Бочарова2
скандальная стройка на Бочарова3
скандальная стройка на Бочарова4
скандальная стройка на Бочарова
скандальная стройка на Бочарова5
скандальная стройка на Бочарова6
скандальная стройка на Бочарова7
скандальная стройка на Бочарова8

Возмущенные местные жители намерены своими силами помешать строительству.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как одесситы отстаивали зеленую зону на улице Академической.

Другие новости о скандальных стройках в Одессе:

Источник: Думская

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить