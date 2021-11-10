Придомовой конфликт в Одессе: на Бочарова застройщик перекрывает проход к школе (фото, видео)

В Одессе назревает серьезный конфликт на улице Генерала Бочарова. Жители нескольких домов возмущены возведением забора и уничтожением зеленой зоны у дома №55.

Как рассказала председатель ОСМД Марина Блажевич, территорию захватил застройщик, который ранее возвел рядом четыре высотки. Здесь, на месте бывшей автостоянки, хотят построить еще две 16-этажки.

Стоит отметить, что у застройщика есть все необходимые документы, выданные в департаменте благоустройства горсовета. Однако чиновников никак не побеспокоило то, что новые высотки перекроют проход к школе, в которую ходят дети из соседних домов.

Возмущенные местные жители намерены своими силами помешать строительству.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как одесситы отстаивали зеленую зону на улице Академической.

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Источник: Думская