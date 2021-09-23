Скандальная стройка на проспекте Академика Глушко началась около двух лет назад. На месте заброшенного детского сада застройщик собирается возвести очередной жилой комплекс. И это при том, что детских учреждений в микрорайоне катастрофически не хватает.

Местные жители не раз выходили и на акции протеста, и в высокие инстанции обращались. Но управы на застройщика, по-видимому, нет.

Высотки вместо детсада

Согласие на отвод земельного участка частному предприятию «Мода» одесские депутаты дали еще в 2016 году. В 2017-м — ЧП оформило землю в аренду на 49 лет. А в 2019-м — Государственная архитектурно-строительная комиссия (ГАСК) дала разрешение на начало работ. Детсад окончательно снесли и заодно спилили более тридцати деревьев. Здесь должен появиться четырехсекционный жилой комплекс в 16-24 этажа.

Тем временем в микрорайоне, в котором было предусмотрено шесть детсадов, сегодня остался только один. И устроить туда ребенка практически невозможно. Группы переполнены в несколько раз. А дети вынуждены спать на трехъярусных кроватях.

Потому не удивительно, что это возмутило местных жителей. Против строительства они собрали около тысячи подписей, перекрывали дорогу, обращались в Администрацию Президента и парламент, к городским депутатам и чиновникам, инициировали судебное разбирательство по расторжению договора с ЧП «Мода».

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Стройку «заморозили»…

Криминальное производство о незаконном присвоении земли прокуратура, в конце концов, открыла. И даже добилась «заморозки» стройки. Согласно материалам следствия, ЧП «Мода» аренду земли на 49 лет оформило не для строительства, а исключительно для обслуживания административного здания. О четырехсекционном жилом комплексе и речи не было. Кроме того, при оформлении документов был занижен класс последствий (ответственности) объекта — характеристик, указывающих на риски для людей, постоянно или временно там находящихся. Но и это еще не все. Деятельность застройщика имеет признаки нарушения генерального плана города и зонинга. По словам участников инициативной группы жителей, данная территория является санитарной зоной, где жилые строения возводить запрещено.

Так что в 2019 году ГАСК разрешение на строительство многоэтажки на проспекте Академика Глушко, 17а отменила.

…и опять «разморозили»

Однако в 2020-м Киевский районный суд удовлетворил ходатайство застройщика и снял арест с его имущества. И ЧП «Мода» получило право продолжить свою деятельность. И теперь, не снижая оборотов, стройка продолжается.

— Если на примере этой незаконной стройки не показать застройщикам, что существуют правила, которые город не даст нарушать, то и ждать уважения от них не стоит — им-то точно соблюдать правила не выгодно, — убежден депутат горсовета Алексей Асауленко. — Если мы не поддержим людей и эту стройку не остановим, тогда это будет сигнал для застройщиков, что в Одессе можно творить вот такие противозаконные действия.

А судя по печальному финалу типографии Фесенко, в Одессе строительный приоритет стал нормой.

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