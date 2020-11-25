Одесса – лакомый кусочек для бизнесменов разного калибра. Именно поэтому наши склоны, прибрежные зоны, центральные улицы буквально «раздираются» на части предприимчивыми гражданами. Но даже если вы живете подальше от центра, в спальном районе, то это вовсе не гарантия безопасности для вашего сквера, детской площадки, двора, палисадника и даже дома.

В этом убедились жители многоэтажки по адресу: улица Академическая, 11, – напротив парка Победы. Однажды утром они проснулись, а во дворе неизвестные установили забор впритык к дому и сносят деревья. После развернулось целое сражение за придомовую территорию, в котором одесситы и общественники противостояли беспределу недобросовестных предпринимателей, людей в черной спецодежде и масках, безразличию полиции и городских властей.

Главные выводы этой «маленькой победоносной войны» могут пригодиться каждому одесситу. Во-первых, в такой ситуации может оказаться любой: земля в нашем городе дорогая, а законы – слишком многозначны. А во-вторых, свой дом и свои принципы нужно отстаивать и не сдаваться – даже если на пути стена безразличия, найдется выход и придет помощь.

Территорию на Академической уже пытались захватить

Попытка захватить придомовую территорию на Академической, 11, осуществляется уже не впервые. В марте этого года участок уже огораживали. Тогда рабочие успели разобрать асфальтобетонное покрытие тротуара и привезти стройматериалы. Все тот же собственник квартиры № 67 намеревался возвести все ту же пристройку. Взамен обещал благоустроить территорию. Но согласие на работы жильцы дома не давали. Потому департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета составил протокол о нарушении государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов. Но в ноябре, после выборов, работы стартовали снова и более основательно.

Как все происходило на Академической?

День первый: «Внезапный»

18 ноября около 10 часов утра к дому на Академической, 11, приехала строительная бригада и обнесла забором зеленую зону около дома. По словам жильцов, хозяин квартиры № 67 на первом этаже Станислав Гайдукович хочет сделать пристройку к дому размером 140 квадратных метров. Рабочие стали рубить кустарники на участке.

Спустя некоторое время на место прибыли около 20 человек спортивного телосложения, которые контролировали процесс и не давали жильцам вмешаться. Документов на работы никто не предоставил. Согласно информационному щиту на ограде, там началось «благоустройство», согласованное с департаментом архитектуры и градостроительства горсовета.

Полицейские прибыли, но не вмешивались, при этом подтвердили, что территория принадлежит местному ОСМД. Происходящее фиксирует на видео глава одесской экологической общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

В свою очередь пресс-служба мэрии утверждает, что забор и начатые работы – законны. Однако на спил деревьев документов не было.

День второй: «Беспредел»

19 ноября с утра рабочие начали пилить деревья и копать фундамент под полноценную пристройку. Конечно, соседи тут же забили тревогу. К вечеру началась массовая потасовка, когда неизвестный в черном набросился на парня, сорвавшего с забора баннер о «благоустройстве» территории.

Показательно, что присутствующие полицейские не вмешивались. Это возмутило одесситов. Снова прямую трансляцию вел Владислав Балинский. Видимо, за это и поплатился – на него был составлен админпротокол, якобы из-за нецензурной брани.

Жители Академической тем временем перекрыли движение по улице Маршала Говорова, чтобы привлечь внимание правоохранителей к происходящему в их доме.

День третий: «Накипело»

20 ноября протестующие против захвата территории снесли незаконный забор. Ограждение защищали «титушки» в черной униформе без опознавательных шевронов. Полиция пыталась задерживать людей, которые сломали незаконный забор.

Как позже сообщили в Приморском отделе одесской полиции, конфликт случился между «недовольными строительством гражданами» и сотрудниками охранной фирмы. В ход пошел слезоточивый газ. Некоторые участники потасовки получили травмы и обратились за медицинской помощью. По данному факту в полиции открыли криминальное производство по статье «Хулиганство».

Тем временем активисты провели акцию протеста против бездействия полиции. Они пришли к зданию областного главка полиции на Еврейской. Там участники подписали обращение с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые бездействовали вечером 19 ноября.

День четвертый: «Затишье»

21 ноября некоторые жильцы дома пытались выйти на субботник, но их останавливало полицейское ограждение, которое появилось на месте снесенного забора. Вскоре приехали грузовики и увезли остатки поваленного забора. На фото, сделанных в этот день, отчетливо видно, что на месте зеленой зоны появились явные траншеи под фундамент.

Тем временем в центре Одессы неизвестные разбили, а потом сожгли автомобиль активиста Демьяна Ганула. По его словам, таким образом ему отомстили за участие в акции на улице Академической.

День пятый: «Субботник»

22 ноября жители многоэтажки, успокоенные отсутствием рабочих, решили выйти на отвоеванный участок на субботник. Они закопали траншеи, оставленные застройщиком, убрали мусор. О событиях напоминают лишь пеньки срубленных деревьев и снятый еще в марте асфальт на тротуаре.

Виновные в уничтожении деревьев получат по заслугам

По подсчетам экологической инспекции, представители застройщика уничтожили больше 40 кустов таволги и четыре больших дерева.

Инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области нашли виновных в незаконном уничтожении кустов и деревьев. Этих лиц привлекли к административной ответственности по ст. 153 КУоАП. Также экоинспекторы предъявили претензии о возмещении убытков от уничтожения зеленых насаждений.

Реакция горсовета на конфликт на Академической

В Одесской мэрии, хоть и с опозданием, но отреагировали на конфликтную ситуацию с незаконным захватом придомовой территории по улице Академической, 11, и уничтожением зеленых насаждений.

Так, горсовет совместно с КП «Горзелентрест» обследовал территорию и выявил три нарушения Правил благо­устройства. В частности, речь идет о незаконно спиленных зеленых насаждениях и поврежденном газоне площадью 280 квадратных метров. Кроме того, спиленные деревья не передали, как полагается, «Горзелентресту» – это тоже нарушение.

За эти нарушения на ответственных лиц составили 3 административных протокола по ст. 152 КУоАП. Виновникам грозит штраф в размере от 37 до 1700 гривен.

Как действовала полиция во время противостояния на Академической?

Глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по статье 197 – «захват земли». Полиция проверит, на каких основаниях проводится реконструкция балкона.

Еще два уголовных дела касаются машины активиста Демьяна Ганула, которую сначала разбили, а потом сожгли прямо на СТО. И одно дело заведено за использование газового баллончика во время потасовок.

Эта история пока закончилась хеппи-эндом. Пока, потому что не совсем понятно, каким образом она будет развиваться. Что будет дальше с территорией, примыкающей к дому? Почему Приморская райадминистрация, которую наша редакция еще в первый день проинформировала о назревающем конфликте, никак на него не отреагировала? Почему бездействовала полиция в первый и второй день противостояния? История еще не закончилась — уверены жильцы дома.

Что думают общественники о действиях полиции?

Владислав Балинский, глава одесской экологической общественной организации «Зеленый лист»:

– Что касается полиции… Если так будет продолжаться, то нам такая полиция не нужна вообще. Меня попытались обвинить, что я якобы дискредитировал Национальную полицию, но я вам скажу честно: полиция справляется со своей дискредитацией сама. Поэтому от того, как сейчас будут проходить служебные расследования, если они вообще будут, зависит честь полиции.

Юрий Никитин, общественный активист:

– К бездействию полиции уже все успели привыкнуть, но нельзя привыкать и прощать полицейским прямое нарушение присяги – бездействие во время нападения «титушки» на гражданское лицо. И нельзя прощать давление на человека, который высказал им претензии по этому поводу, какими бы словами они ни были выражены.

Игорь Елин, член общественной организации «Зеленый лист»:

– Проблемы возникают из-за того, что люди просто не владеют определенными юридическими нормами, которые позволяют защищать свои права. А те лица, которые должны выполнять и следить за этим, в частности, я говорю об исполнительных органах одесского горсовета – управлении архитектуры, департаменте экологии, департаменте муниципальной безопасности, – они имитируют, что не знают, либо умышленно скрывают происходящее.

Светлана Подпалая, гражданский активист:

– Закончился праздник выборов. Застройщики еле-еле дотерпели. Депутаты избрались и, видимо, самоизолировались. Мэр обнулился, и тут же выросли заборы. А вокруг заборов заколосились «титушки» и муниципальная варта. А за заборами начался лесоповал. Все как всегда, ведь это наша «мирная» Одесса.

Лилия Леонидова, избранный депутат Одесского горсовета:

– Документы владельцу квартиры выданы на расширение существующей лоджии без опоры на земельный участок. Согласно градостроительным условиям и ограничениям, это должно происходить в габаритных размерах квартиры, а при необходимости раскопок и регенерации зеленых зон – необходимо получить разрешение КП «Горзелентрест». Вместо этого мы видим нагло отжатую придомовую территорию, уничтоженные зеленые насаждения и выкопанные траншеи для фундамента под очередной нахалстрой. И это все под защитой частных охранных агентств и полиции! Сколько одесситам это терпеть?!

Ранее мы публиковали: В Одессе на Академической снесли незаконный забор (видео) (фото)