На проспекте Шевченко появятся островки безопасности: в каком месте и когда

Островков безопасности будет два. Их задача – заставить водителей снизить скорость на опасном для пешеходов участке.

Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента транспорта Одесского городского совета Артем Сидоренко.

Островки безопасности должны появиться на городской магистрали уже до конца следующей недели.

Их расположат в районе хозяйственного суда и перед поворотом у Дворца спорта. Состоять устройства будут из бетонного ограждения и тактильной плитки.

Решение установить на проспекте Шевченко островки безопасности было принято после того, как прямо на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть подростка. Было заявлено, что машина ехала со скоростью 150 км/час.

После этого мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы такие ситуации не повторялись, ограничить скорость машин на этом смертельном участке проспекта Шевченко принудительно. Островки безопасности как раз и призваны решить эту задачу.

Ранее подобные островки безопасности появились на обновленном участке улицы Екатерининской возде Привоза.

Инфографика Одесского городского совета