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В Одессе на центральной магистрали перестал работать светофор (фото)

В Одессе на центральной магистрали перестал работать светофор (фото)

В Одессе несколько дней не будет работать светофор на перекрестке проспекта Шевченко и Шампанского переулка. Причина – модернизация объекта, которую проводят сотрудники КУ «СМЭП».

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Одесских водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Модернизация включает в себя установку новых опор, замену устройства управления объектом, замену транспортных и пешеходных светофоров на современные энергосберегающие установки блока бесперебойного питания, а также прокладку кабелей.

На проспекте Шевченко в Одессе не работает светофор

Ранее в Одессе установили модернизированные светофоры на трех оживленных перекрестках

В Одессе модернизируют светофоры

Напомним, что в Одессе продолжают устанавливать блоки бесперебойного питания на светофорах, чтобы они могли работать в автономном режиме при возможных отключениях света.

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