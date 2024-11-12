В Одессе на центральной магистрали перестал работать светофор (фото)

В Одессе несколько дней не будет работать светофор на перекрестке проспекта Шевченко и Шампанского переулка. Причина – модернизация объекта, которую проводят сотрудники КУ «СМЭП».
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Одесских водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
Модернизация включает в себя установку новых опор, замену устройства управления объектом, замену транспортных и пешеходных светофоров на современные энергосберегающие установки блока бесперебойного питания, а также прокладку кабелей.
Ранее в Одессе установили модернизированные светофоры на трех оживленных перекрестках
Напомним, что в Одессе продолжают устанавливать блоки бесперебойного питания на светофорах, чтобы они могли работать в автономном режиме при возможных отключениях света.