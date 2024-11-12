В Одессе на центральной магистрали перестал работать светофор (фото)

Два года назад, 11 ноября 2022, после восьми месяцев оккупации, силы обороны Украины наконец-то вошли в Херсон. Сначала в это мало верилось, а потом – люди плакали от счастья. Сопротивление херсонцев «русскому миру» вошло в историю: мирные жители организовывали движение сопротивления, выходили на митинги, безоружными бросались на вражеские танки, прятали от рашистов украинские флаги. Нелегкой была битва за Херсон и на фронте. Поэтому не думайте, что Херсон нам отдали, Херсон – мы отвоевали!

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