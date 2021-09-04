В Одессе Toyota сбила школьника – подростка не спасли

В одесской больнице умер 11-классник Никита Булавенко. Вечером 31 августа его сбила машина на проспекте Шевченко, когда мальчик возвращался домой со школы.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO» со ссылкой на очевидцев происшествия, парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле здания Хозяйственного суда, когда его сбил автомобиль Toyota.

По одним данным, скорость авто была не менее 150 км/ч, о чем свидетельствует тормозной путь длиной чуть более 100 метров. Между тем, другие очевидцы уверяют, что тормозной путь машины был не 100, а 50 метров.

Пострадавшего подростка госпитализировали в реанимацию. Но несмотря на все усилия врачей и несколько операций, 15-летнего Никиты не стало.

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Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области