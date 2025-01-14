Как пишут местные Телеграм-каналы, в аварию угодила машина скорой помощи.
«В обе стороны пробки, так что планируйте свой маршрут», – призывает водителей автор публикации.
Читайте также: Трамвайные пути в Аркадии защитили от автохамов (фото)
Информация о пострадавших пока не поступала.
Еще новости Одессы по теме:
- Смерть девочки-подростка в Измаиле: что известно о задержанном водителе «Хонды»;
- Помощника депутата из Кривого Рога, спровоцировавшего ДТП в Одессе, забрали в ТЦК;
- В Одессе маршрутка попала в ДТП: есть погибший и пострадавшие.