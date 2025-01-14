ДТП на проспекте Шевченко в Одессе 14 января 2025
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Как пишут местные Телеграм-каналы, в аварию угодила машина скорой помощи.

«В обе стороны пробки, так что планируйте свой маршрут», – призывает водителей автор публикации.

В Одессе авария на проспекте Шевченко

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Информация о пострадавших пока не поступала.

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