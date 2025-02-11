Об этом сообщает Одесский городской совет.
Специалисты КП СМЭП установили блоки бесперебойного питания на перекрестках улиц:
- Итальянская — Успенская,
- Александровский проспект — Святослава Караванского (возле Одесского лицея №1),
- Мечникова — переулок Высокий,
- Итальянская — Греческая,
- Балковская — Мельницкая,
- 28-й бригады — проспект Князя Владимира Великого,
- Атамана Головатого — Одария,
- Черноморского Казачества, 72 (ЧАО «ОДЕССИЛЬМАШ»).
Напомним, модернизация светофоров является частью городской программы по повышению безопасности дорожного движения. Первые шаги по внедрению систем бесперебойного питания начались прошлым летом.