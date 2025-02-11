перекресток
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Об этом сообщает Одесский городской совет.

Специалисты КП СМЭП установили блоки бесперебойного питания на перекрестках улиц: 

  • Итальянская — Успенская,
  • Александровский проспект — Святослава Караванского (возле Одесского лицея №1),
  • Мечникова — переулок Высокий,
  • Итальянская — Греческая,
  •  Балковская — Мельницкая,
  •  28-й бригады — проспект Князя Владимира Великого,
  • Атамана Головатого — Одария,
  • Черноморского Казачества, 72 (ЧАО «ОДЕССИЛЬМАШ»).

светофор

Напомним, модернизация светофоров является частью городской программы по повышению безопасности дорожного движения. Первые шаги по внедрению систем бесперебойного питания начались прошлым летом.

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