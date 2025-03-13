Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Специалисты КУ “СМЭП” установили внутреннее кольцо из резиновых колесоотбойников, не дающее проехать перекресток на большой скорости, что способствует безопасности.

Нанесена дорожная разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

Схему кругового движения для этого участка разработали еще в 2021-м, однако реализовали только сейчас. Интенсивное движение на этом участке часто приводило к заторам и авариям. Теперь на этом перекрестке намного меньше точек конфликта — потенциальных мест для ДТП.

Напомним, в Одессе планируют ремонт разворотного кольца трамвайного маршрута №7. На предприятии «Одесгорэлектротранс»обещают, что ремонт будут делать без остановки движения.

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