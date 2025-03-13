Як повідомляє комунальна установа «СМЕП», роботи будуть проводитися на перехресті проспекту Шевченка та проспекту Лесі Українки (Гагаріна).
«Роботи заплановано провести протягом тижня. Просимо бути уважними та завчасно планувати свій маршрут», – попереджають комунальники одеситів.
Раніше в Одесі модернізували світлофори на восьми жвавих перехрестях.
Також «Одеське життя» повідомляло, що в Одесі впроваджена схема кругового руху на перетині вул. Незалежності (Армійської) і вул. Добровольців (Говорова). Це впорядкує рух на складному перехресті та зробить його більш безпечним.