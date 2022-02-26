На одесском ж/д вокзале открыты убежища для населения

Одесские храмы готовы предоставить убежище в случае бомбежек Одесская епархия УПЦ готова предоставить убежище в нижних храмах, расположенных в подвальных и цокольных этажах церковных зданий Одессы. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов В связи с введением в Украине военного положения департамент здравоохранения Одесского горсовета информирует о перечне городских медучреждений Одессы, где есть подвальные помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытия. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе всерьез возьмутся за бомбоубежища Вопрос готовности и доступности укрытий поднимался сегодня, 14 февраля, во время аппаратного совещания в Одесском городском совете. ПОДРОБНЕЕ