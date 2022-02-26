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На одесском ж/д вокзале открыты убежища для населения

На одесском ж/д вокзале открыты убежища для населения

На железнодорожном вокзале «Одесса Главная» открыты бомбоубежища для населения.

Рецепты

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА со ссылкой на информацию начальника Одесской железной дороги.

Как сообщается, убежища обеспечены всем необходимым.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на поселке Котовского одесситы обустраивают убежище своими силами.

Накануне на сайте Одесского горсовета опубликовали список действующих бомбоубежищ во всех районах города. Однако, как пишут горожане, действительно открыты далеко не все.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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