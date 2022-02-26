На одесском ж/д вокзале открыты убежища для населения

На железнодорожном вокзале «Одесса Главная» открыты бомбоубежища для населения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА со ссылкой на информацию начальника Одесской железной дороги.
Как сообщается, убежища обеспечены всем необходимым.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на поселке Котовского одесситы обустраивают убежище своими силами.
Накануне на сайте Одесского горсовета опубликовали список действующих бомбоубежищ во всех районах города. Однако, как пишут горожане, действительно открыты далеко не все.
Читайте также:
- Одесские храмы готовы предоставить убежище в случае бомбежек;
- В Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов;
- В Одессе всерьез возьмутся за бомбоубежища;
- Где в Одессе можно спрятаться во время возможных боевых действий?
Цей матеріал також доступний українською