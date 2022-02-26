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На поселке Котовского одесситы обустраивают бомбоубежище своими силами (видео)

На поселке Котовского одесситы обустраивают бомбоубежище своими силами (видео)

В Одессе в одном из домов на Поселке Котовского местные жители сами обустраивают себе убежище.
На месте побывала корреспондент «Одесской жизни».

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Как рассказали одесситы, ранее здесь был пустой подвал. Жильцы, своими силами восстановили подачу воды, поставили бак для запаса воды и вызвали электрика, чтобы провести свет.

Люли говорят, что нужно самим заботиться о своей безопасности, да и время при деле быстрее проходит. И, кстати, не так страшно.


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Редакция ПРОФИЛЬ

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