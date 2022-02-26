На поселке Котовского одесситы обустраивают бомбоубежище своими силами (видео)

В Одессе в одном из домов на Поселке Котовского местные жители сами обустраивают себе убежище. На месте побывала корреспондент «Одесской жизни».

Как рассказали одесситы, ранее здесь был пустой подвал. Жильцы, своими силами восстановили подачу воды, поставили бак для запаса воды и вызвали электрика, чтобы провести свет.

Люли говорят, что нужно самим заботиться о своей безопасности, да и время при деле быстрее проходит. И, кстати, не так страшно.





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