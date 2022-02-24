Новости Одессы и Одесской области

Обновленный список бомбоубежищ в Одессе: адреса во всех районах

Обновленный список бомбоубежищ в Одессе: адреса во всех районах

На сайте Одесского горсовета опубликовали список действующих бомбоубежищ во всех районах города.

Рецепты

Інформація щодо стану  захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності

№ з/п
№ ЗСЦЗ
Тип ЗСЦЗ
Адреса розташування ЗСЦЗ
Місткість (чол.)
Приморський район
1.
57115
ПРУ
 вул.Балківська,9
100
2.
56976
ПРУ
 вул.М.Арнаутська,88
150
3.
56003
сховище
 вул.Гоголя,7
150
4.
57110
сховище
 вул.Спирідонівська, 18/24
133
5.
56401
сховище
 вул.Семінарська, 1/5
140
6.
56926
сховище
 Фонтанська дорога,9Б
150
7.
56940
сховище
 Старосінна площа,15 а
200
8.
57161
сховище
 вул.Тираспольська,23
90
9.
56016
ПРУ
 вул.Тираспольська,19
100
10.
56908
ПРУ
 вул.Уютна,1
120
11.
56928
ПРУ
 вул.Сегедська,16
200
12.
56930
ПРУ
 Фонтанська дорога,43
90
13.
56963
ПРУ
 пр-т Шевченка,15/2
150
14.
56965
ПРУ
 пр-т Шевченка,15/4 (56956)
150
15.
56971
ПРУ
 вул.М.Арнаутська,2
150
16.
57033
ПРУ
 Французький б-р,20а
200
17.
57034
ПРУ
 пр-т Гагаріна,13а
100
18.
57036
ПРУ
 пр-т Шевченка,11
150
19.
57042
ПРУ
 пр-т Шевченка,6/1
110
20.
57043
ПРУ
 пр-т Шевченка,6/3
150
21.
57044
ПРУ
 пр-т Шевченка,6/6
290
22.
57105
ПРУ
 вул.Л.Толстого,14
80
23.
57109
ПРУ
 вул.Спирідонівська,12
80
24.
57113
ПРУ
 вул.Дегтярна,12
130
25.
57116
ПРУ
 Соборна пл.10
100
26.
57167
ПРУ
 вул.Спирідонівська,18/24
180
27.
57237
ПРУ
 вул.Старопортофранківська,103а
100
28.
57240
ПРУ
 вул.Базарна,85
200
29.
56002
сховище
 вул.Ланжеронівська,26
100
30.
56015
сховище
 вул.Троїцька,28
90
31.
56026
сховище
 вул.Пушкінська,54
150
32.
57112
ПРУ
 вул.Л.Толстого,32
170
33.
57244
ПРУ
 вул.Старопортофранківська,67, В
110
34.
57243
ПРУ
 вул. Коблівська, 14/16
150
35.
57235
ПРУ
 вул.Пастера,50
230
36.
57236
ПРУ
 вул.Софіївська,20
160
37.
56945
сховище
 вул.М.Говорова,28
300
38.
57129
сховище
 вул.Спиридонівська,10
170
39.
57231
сховище
 вул.Десятого квітня,22
330
40.
57130
ПРУ
 Колонтаєвська,52
140
41.
57185
ПРУ
 вул.Градоначальницька,22 к3
220
Малиновський район
42.
56915
ПРУ
 Адміральський пр-т,11
120
43.
56211
ПРУ
 Овідіопольська дорога,6
110
44.
56918
ПРУ
 Адміральський пр-т,25
140
45.
56219
сховище
 .Б.Хмельницького,29
80
46.
56051
ПРУ
 вул.Б.Хмельницького,13
80
47.
56064
ПРУ
 вул.Прохоровська,1/3
160
48.
56009
ПРУ
 вул.Мельницька,8
82
49.
56205
ПРУ
 вул.Середня,9
170
50.
56208
ПРУ
 вул. Мечнікова,108
110
51.
56271
ПРУ
 вул.Дальницька,33
150
52.
56384
ПРУ
 вул. Брестська, 6
100
53.
56419
ПРУ
 вул.Бугаївська, 48
186
54.
56429
ПРУ
 вул.Б.Хмельницького,15/17
100
55.
56430
ПРУ
 вул.Б.Хмельницького,15/17
110
56.
56501
сховище
 вул. Івана та Юрія Лип, 1
200
57.
56922
ПРУ
 вул.Судобудівна,13а
110
58.
56391
ПРУ
 вул.Заньковецька,11
120
59.
56101
сховище
 вул.Комітетська,5
280
60.
56399
ПРУ
 вул.Ш.Руставелі,23
150
61.
57401
сховище
 вул. Центральний аеропорт
450
62.
56408
сховище
 вул. Центральний аеропорт
300
Київський район
63.
56913
ПРУ
 вул. Бригадна,56
120
64.
56510
сховище
  пр-т Н.Сотні (М.Жукова),5а
300
65.
56915
ПРУ
 Адміральський пр-т,11
120
66.
56918
ПРУ
 Адміральський пр-т,25
140
67.
56921
ПРУ
 вул.Судобудівна,11
100
Суворовський район
68.
56029
сховище
 пр-т Добровольського,106
150
69.
56763
ПРУ
 Шкодова гора, 3
270
70.
56764
ПРУ
 Шкодова гора, 6а
250
71.
56841
ПРУ
 вул.Паркова, 43
100
72.
56842
ПРУ
 вул.Почтова,34
100

https://omr.gov.ua/ua/news/226607/

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Редакция ПРОФИЛЬ

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