Обновленный список бомбоубежищ в Одессе: адреса во всех районах

На сайте Одесского горсовета опубликовали список действующих бомбоубежищ во всех районах города.
Інформація щодо стану захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності
|
№ з/п
|
№ ЗСЦЗ
|
Тип ЗСЦЗ
|
Адреса розташування ЗСЦЗ
|
Місткість (чол.)
|
Приморський район
|1.
|
57115
|
ПРУ
|вул.Балківська,9
|
100
|2.
|
56976
|
ПРУ
|вул.М.Арнаутська,88
|
150
|3.
|
56003
|
сховище
|вул.Гоголя,7
|
150
|4.
|
57110
|
сховище
|вул.Спирідонівська, 18/24
|
133
|5.
|
56401
|
сховище
|вул.Семінарська, 1/5
|
140
|6.
|
56926
|
сховище
|Фонтанська дорога,9Б
|
150
|7.
|
56940
|
сховище
|Старосінна площа,15 а
|
200
|8.
|
57161
|
сховище
|вул.Тираспольська,23
|
90
|9.
|
56016
|
ПРУ
|вул.Тираспольська,19
|
100
|
10.
|
56908
|
ПРУ
|вул.Уютна,1
|
120
|
11.
|
56928
|
ПРУ
|вул.Сегедська,16
|
200
|
12.
|
56930
|
ПРУ
|Фонтанська дорога,43
|
90
|
13.
|
56963
|
ПРУ
|пр-т Шевченка,15/2
|
150
|
14.
|
56965
|
ПРУ
|пр-т Шевченка,15/4 (56956)
|
150
|
15.
|
56971
|
ПРУ
|вул.М.Арнаутська,2
|
150
|
16.
|
57033
|
ПРУ
|Французький б-р,20а
|
200
|
17.
|
57034
|
ПРУ
|пр-т Гагаріна,13а
|
100
|
18.
|
57036
|
ПРУ
|пр-т Шевченка,11
|
150
|
19.
|
57042
|
ПРУ
|пр-т Шевченка,6/1
|
110
|
20.
|
57043
|
ПРУ
|пр-т Шевченка,6/3
|
150
|
21.
|
57044
|
ПРУ
|пр-т Шевченка,6/6
|
290
|
22.
|
57105
|
ПРУ
|вул.Л.Толстого,14
|
80
|
23.
|
57109
|
ПРУ
|вул.Спирідонівська,12
|
80
|
24.
|
57113
|
ПРУ
|вул.Дегтярна,12
|
130
|
25.
|
57116
|
ПРУ
|Соборна пл.10
|
100
|
26.
|
57167
|
ПРУ
|вул.Спирідонівська,18/24
|
180
|
27.
|
57237
|
ПРУ
|вул.Старопортофранківська,103а
|
100
|
28.
|
57240
|
ПРУ
|вул.Базарна,85
|
200
|
29.
|
56002
|
сховище
|вул.Ланжеронівська,26
|
100
|
30.
|
56015
|
сховище
|вул.Троїцька,28
|
90
|
31.
|
56026
|
сховище
|вул.Пушкінська,54
|
150
|
32.
|
57112
|
ПРУ
|вул.Л.Толстого,32
|
170
|
33.
|
57244
|
ПРУ
|вул.Старопортофранківська,67, В
|
110
|
34.
|
57243
|
ПРУ
|вул. Коблівська, 14/16
|
150
|
35.
|
57235
|
ПРУ
|вул.Пастера,50
|
230
|
36.
|
57236
|
ПРУ
|вул.Софіївська,20
|
160
|
37.
|
56945
|
сховище
|вул.М.Говорова,28
|
300
|
38.
|
57129
|
сховище
|вул.Спиридонівська,10
|
170
|
39.
|
57231
|
сховище
|вул.Десятого квітня,22
|
330
|
40.
|
57130
|
ПРУ
|Колонтаєвська,52
|
140
|
41.
|
57185
|
ПРУ
|вул.Градоначальницька,22 к3
|
220
|
Малиновський район
|
42.
|
56915
|
ПРУ
|Адміральський пр-т,11
|
120
|
43.
|
56211
|
ПРУ
|Овідіопольська дорога,6
|
110
|
44.
|
56918
|
ПРУ
|Адміральський пр-т,25
|
140
|
45.
|
56219
|
сховище
|.Б.Хмельницького,29
|
80
|
46.
|
56051
|
ПРУ
|вул.Б.Хмельницького,13
|
80
|
47.
|
56064
|
ПРУ
|вул.Прохоровська,1/3
|
160
|
48.
|
56009
|
ПРУ
|вул.Мельницька,8
|
82
|
49.
|
56205
|
ПРУ
|вул.Середня,9
|
170
|
50.
|
56208
|
ПРУ
|вул. Мечнікова,108
|
110
|
51.
|
56271
|
ПРУ
|вул.Дальницька,33
|
150
|
52.
|
56384
|
ПРУ
|вул. Брестська, 6
|
100
|
53.
|
56419
|
ПРУ
|вул.Бугаївська, 48
|
186
|
54.
|
56429
|
ПРУ
|вул.Б.Хмельницького,15/17
|
100
|
55.
|
56430
|
ПРУ
|вул.Б.Хмельницького,15/17
|
110
|
56.
|
56501
|
сховище
|вул. Івана та Юрія Лип, 1
|
200
|
57.
|
56922
|
ПРУ
|вул.Судобудівна,13а
|
110
|
58.
|
56391
|
ПРУ
|вул.Заньковецька,11
|
120
|
59.
|
56101
|
сховище
|вул.Комітетська,5
|
280
|
60.
|
56399
|
ПРУ
|вул.Ш.Руставелі,23
|
150
|
61.
|
57401
|
сховище
|вул. Центральний аеропорт
|
450
|
62.
|
56408
|
сховище
|вул. Центральний аеропорт
|
300
|
Київський район
|
63.
|
56913
|
ПРУ
|вул. Бригадна,56
|
120
|
64.
|
56510
|
сховище
|пр-т Н.Сотні (М.Жукова),5а
|
300
|
65.
|
56915
|
ПРУ
|Адміральський пр-т,11
|
120
|
66.
|
56918
|
ПРУ
|Адміральський пр-т,25
|
140
|
67.
|
56921
|
ПРУ
|вул.Судобудівна,11
|
100
|
Суворовський район
|
68.
|
56029
|
сховище
|пр-т Добровольського,106
|
150
|
69.
|
56763
|
ПРУ
|Шкодова гора, 3
|
270
|
70.
|
56764
|
ПРУ
|Шкодова гора, 6а
|
250
|
71.
|
56841
|
ПРУ
|вул.Паркова, 43
|
100
|
72.
|
56842
|
ПРУ
|вул.Почтова,34
|
100
https://omr.gov.ua/ua/news/226607/