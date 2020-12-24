В одесском сквере «расстреляли» каменных львов (фото)

Как говорится в таких случаях: не успели установить… Двух новых львов в одесском Мечниковском сквере забросали грязью.

Напомним, сквер имени Мечничкова недавно отремонтировали и установили там двух новых львов — вместо утраченных. Кстати, по поводу того, что старые львы пребывали в жутковатом состоянии, а потом и вовсе исчезли, одесситы выражали большое недовольство. И вот львы появились…

Сейчас на одного из них жутковато смотреть: неизвестные гряземетатели попали точно в цель, причем, не один раз. Второй лев — в лучшем состоянии. Впрочем, как подсказала одна из частых посетительнице сквера Александра (женщина живет неподалеку и часто приходит сюда с внуком), сравнительная чистота второго льва — дело рук коммунальщиков: он был такой же «забросанный грязью», как и его собрат.

Оказывается, как только новые львы появились в сквере, они стали удобной мишенью для «стрельбы».

А между тем, львы в старом сквере «завелись» давным-давно. Это сейчас, после того, как старые скульптуры «исчезли» (кстати, были они в жутком состоянии), здесь после реконструкции установили новые.

Мечниковский сквер был со львами издавна, они появились вскоре после Второй мировой войны. Было принято даже назначать встречу, когда речь шла о Мечниковском сквере: «Встретимся у львов».

Как наглядно подсказывает нам ресурс Евгения Волокина «Одесса в старых фотографиях», львы в сквере были и отличной фотозоной в течение нескольких десятилетий.

Фото автора

Старые фото: ресурс Евгения Волокина «Старая Одесса в фотографиях»