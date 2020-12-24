Новости Одессы и Одесской области

В одесском сквере «расстреляли» каменных львов (фото)

В одесском сквере «расстреляли» каменных львов (фото)

Как говорится в таких случаях: не успели установить… Двух новых львов в одесском Мечниковском сквере забросали грязью.

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Напомним, сквер имени Мечничкова недавно отремонтировали и установили там двух новых львов — вместо утраченных. Кстати, по поводу того, что старые львы пребывали в жутковатом состоянии, а потом и вовсе исчезли, одесситы выражали большое недовольство. И вот львы появились…

Сейчас на одного из них жутковато смотреть: неизвестные гряземетатели попали точно в цель, причем, не один раз. Второй лев — в лучшем состоянии. Впрочем, как подсказала одна из частых посетительнице сквера Александра (женщина живет неподалеку и часто приходит сюда с внуком), сравнительная чистота второго льва — дело рук коммунальщиков: он был такой же «забросанный грязью», как и его собрат.

Оказывается, как только новые львы появились в сквере, они стали удобной мишенью для «стрельбы».

сквер Мечникова, отметились вандалы
сквер Мечникова, забросали грязью львов
сквер Мечникова, испачканный лев
сквер Мечникова, новый лев
сквер Мечникова, скульптура льва
сквер Мечникова, забросали грязью львов

А между тем, львы в старом сквере «завелись» давным-давно. Это сейчас, после того, как старые скульптуры «исчезли» (кстати, были они в жутком состоянии), здесь после реконструкции установили новые.

сквер Мечникова в 2013 году

Сквер Мечникова, фото 2013 года

старый лев в сквере Мечникова

Сквер Мечникова в 2015 году

Мечниковский сквер был со львами издавна, они появились вскоре после Второй мировой войны. Было принято даже назначать встречу, когда речь шла о Мечниковском сквере: «Встретимся у львов».

Как наглядно подсказывает нам ресурс Евгения Волокина «Одесса в старых фотографиях», львы в сквере были и отличной фотозоной в течение нескольких десятилетий.

сквер Мечникова, фото 50-х годов

1950-е годы

сквер Мечникова, фото 1970-х годов

1970-е годы

Фото автора

Старые фото: ресурс Евгения Волокина «Старая Одесса в фотографиях»

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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