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В одесском парке Победы разбили кота Витражика (фото)

В одесском парке Победы разбили кота Витражика (фото)

Одесский кот Витражик снова оказался жертвой вандалов: его разбили. Он уже не украшает пруд.

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Об этом сообщается в Facebook-группе «Черный список Одесса».

«К большому сожалению, наши люди не ценят то что делают для них же. Вот и после покатушек на коньках на большом озере в парке Победы разбили скульптуру кота на камне», – говорится в сообщении.

кота Витражика разбили

«Недолго в этот раз…», – сообщает по этому поводу создатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун.

кот Витражик

Таким он был

Да, именно так: совсем мало времени радовал Витражик одесситов на этот раз. А все дело в том, что стеклянный кот уже был жертвой вандалов.

Витражика создала скульптор Екатерина Шелыгина из осколков стеклянных бутылок и банок, отполированных морем. Его поселили на островке в парке Победы в 2018 году. Он стал еще одним героем одесской Кошачьей тропы. Но в 2020 году котик исчез.

В ноябре 2020 года Анатолий Кавун с радостью сообщил: «Мы его вернули! Кот Витражик (увы, версия 2.0, прошлого уничтожили) – снова на своем месте, на озере в парке Победы! Спасибо автору Екатерине Шелыгиной за то, что как и я, верит в то, что рано или поздно люди изменятся и перестанут разбивать то, что делает окружающий мир лучше!»

Теперь вот и версия 2.0 «пала», простояв на своем месте совсем мало времени. Будет ли версия номер три, неизвестно…

Фото автора, фото островка без Витражика – Facebook-группа «Черный список Одесса»

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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