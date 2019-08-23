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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе осиротел кот-сфинкс на Военном спуске

В Одессе осиротел кот-сфинкс на Военном спуске

Кот из скульптурной композиции лишился товарища.

Пропажу заметили в usionline.com, засняв опустевшее место на лестнице. Там, на Военном спуске еще совсем недавно хитро щурилось два то ли кота, то ли сфинкса. Теперь остался всего один.

Сомнений нет — кота украли. Ведь, как рассказал создавший фигурку скульптор Виктор Тиблевич, о том, что арт-объекта не стало, он не знал.

Мастер говорит, что очень удивлен, как скульптуру удалось похитить. По его словам, снять ее было не так просто. Она держалась на штыре, пронизывающем фигурку от верхушки до основания и еще на 40 сантиметров уходящем вглубь лестничных перил.

Так что, скорее всего, фигурку разбили. Благо, автор сохранил модель, по которой он ваял скульптуру. Он пообещал вернуть вскоре друга осиротевшему сфинксу.

Отметим, композиция на Военном спуске появилась несколько лет назад. Ее установили в рамках проекта “Одесские коты“. Фигурки стали частью т.н. котомаршрута.

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