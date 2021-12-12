Одесситов пугают циклоном Джастас: какую погоду он принесет на самом деле

В Ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Одессе дождливую ветреную погоду. Температура воздуха снизится на несколько градусов.

Никаких особых бедствий от Джастаса ждать не стоит. А картинки с затопленными улицами некоторые одесские медиа, сопровождающие новость о циклоне прилагаются к ней исключительно ради привлечения внимания.

Что же на самом деле ожидать от Джастаса?

После обеда 12 декабря в Одессе ожидаются дождь и порывы ветра. А температура воздуха снизится в среднем на 2 ℃.

Черное море у одесского побережья будет беспокойным. Высота волн составит 1-1,3 м, температура морской воды составит +8℃.

Но учитывая, что ожидаются сильные порывы ветра, не рекомендуется находиться вблизи деревьев и электрических проводов. Возможны их падения и обрывы.